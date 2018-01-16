Узнайте, как продлить жизнь. Назван простой способ

Группы ученых в США каждый день проводят исследования и делают научные открытия. Обычно они фокусируются на здоровье человека. В этот раз мы узнаем простой способ, как продлить себе жизнь.

Как выяснили исследователи, благодаря уменьшению числа твердых частиц в воздухе снижается риск преждевременной смерти от различных заболеваний. Как пишет «Лента», ученые изучили изменения концентрации аэрозолей в приповерхностном слое атмосферы над штатами США с 1990 по 2012 год.

Они проанализировали данные сети мониторинга за окружающей средой, а потом провели параллель с ожидаемым уровнем смертности при сердечно-сосудистых или респираторных заболеваниях.

Специалисты обнаружили, что уровень загрязнения за последние годы снизился из-за того, что в атмосферу вбрасывалось меньше загрязнителей, таких как диоксид азота и окись углерода.

В ходе эксперимента было доказано, что загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие или болезни. Чистый воздух благоприятно влияет на здоровье, а соответственно на продолжительность жизни человека.