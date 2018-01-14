В Алтайском крае будут финансировать важнейшие научные исследования

Сегодня, 28 декабря, в Москве Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Алтайского края заключили новое соглашение о сотрудничестве.
Как сообщает пресс-служба губернатора, подписи под документом поставили губернатор Александр Карлин и председатель Совета РФФИ академик Владислав Панченко.
Теперь ежегодно каждая из сторон, подписавших соглашение, должна будет выделять до 8 млн рублей на финансирование самых перспективных научных исследований. На территории нашего региона будут проходить конкурсы проектов фундаментальных научных исследований и конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий.
Фото: Рафаэль Марданов.
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