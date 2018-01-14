В Алтайском крае будут финансировать важнейшие научные исследования

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2018 11:46

Сегодня, 28 декабря, в Москве Российский фонд фундаментальных исследований и правительство Алтайского края заключили новое соглашение о сотрудничестве. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, подписи под документом поставили губернатор Александр Карлин и председатель Совета РФФИ академик Владислав Панченко.

Теперь ежегодно каждая из сторон, подписавших соглашение, должна будет выделять до 8 млн рублей на финансирование самых перспективных научных исследований. На территории нашего региона будут проходить конкурсы проектов фундаментальных научных исследований и конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий.

Фото: Рафаэль Марданов. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 14, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • ЕГОР

    ЕГОР

    я хочю поступить на сварщика на базе 9 класса

    Читать статью
  • Данил Сафронов

    Данил Сафронов

    У меня вопрос,я искал то,где в Бийске обучают барменов и официантов,мне выдало это училище,но зайдя сюда,не написано по поводу этих…

    Читать статью
  • Артем

    Артем

    Сколько стоит заочное обучение на учителя физической культуры

    Читать статью
  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии