В Алтайском крае нашли древние каменные изваяния грифона и дракона

В Алтайском крае специалисты обнаружили необычные мегалиты – крупные каменные изваяния в виде голов грифона и дракона. Об этом сообщает Алтайский центр изучения мегалитов.

Природно-антропогенный мегалитический комплекс был найден в 20 км от Белокурихи еще в 2013 году, но только в апреле 2017 были сделаны дополнительные исследования и фотографии объектов.

Главный мегалит представляет собой шестиметровую хищную птицу, высеченную в скале. Камень назвали грифоном. Как отмечают специалисты, из-за хохолка на голове птица напоминает орлиноголового грифона, какой встречался в скифской культуре. Однако, утверждается, что скифы не создавали таких крупных изваяний.

Кроме того, в том же районе, на горе Мохнатой, был найден зооморфный камень «дракон». Он выглядит как голова рептилии с вытянутыми челюстями и глазом виде округлой выпуклости. Масса камня более 120 тонн. Он состоит из шести частей: заметны швы соединений. Природное происхождение исследователи отрицают в связи с выпуклыми и плавно очерченными формами.

Специалисты пришли к выводу, что в древности на Алтае существовала культура строителей мегалитов: люди создавали огромные скульптуры из камня.

Возраст скульптур точно не определен. «Период возможной датировки мегалитического комплекса на г. Мохнатая растягивается вплоть до конца последнего оледенения и раньше», – пишет один из участников экспедиции в «Livejournal».

Фото с сайта Алтайского центра изучения мегалитов