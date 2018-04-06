В Алтайском крае научились виртуально управлять сельхозпредприятием

Александр
Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46

В Алтайском крае специалисты разработали пилотный проект компьютерной программы по управлению сельскохозяйственным предприятием. Проект получил название «Облачный сервис управления сельхозпредприятием».

Над проектом работали в конструкторском бюро «Программист» факультета математики и информационных технологий АлтГУ. Вуз получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации компьютерной программы, сообщает официальный сайт края.

Как поясняют в вузе, программный продукт поможет сельхозтоваропроизводителям, имеющим большие земельные площади и множество арендаторов, систематизировать имеющуюся у них информацию.

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Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46
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