В Алтайском крае научились виртуально управлять сельхозпредприятием

В Алтайском крае специалисты разработали пилотный проект компьютерной программы по управлению сельскохозяйственным предприятием. Проект получил название «Облачный сервис управления сельхозпредприятием».
Над проектом работали в конструкторском бюро «Программист» факультета математики и информационных технологий АлтГУ. Вуз получил свидетельство Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации компьютерной программы, сообщает официальный сайт края.
Как поясняют в вузе, программный продукт поможет сельхозтоваропроизводителям, имеющим большие земельные площади и множество арендаторов, систематизировать имеющуюся у них информацию.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Сергей
Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.Читать статью
-
hacker
Бесплатный Play МаркетеЧитать статью
-
Надежда
Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…Читать статью
-
пенсионер
дед оружие оппозиции готовилЧитать статью
-
владимир
сделал дед хоэяйственный нож уже целое производство палку можно срубить легко не сходя с местаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий