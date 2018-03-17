В Алтайском крае открылся центр для технически одаренных детей. «Но, поскольку даже самые умные дети остаются детьми, скажем по-другому: в Алтайском крае появилось новое племя – кванторианцы. А дом, где они творят чудеса науки, называется «Кванториум.22», — написал в своем блоге губернатор региона Александр Карлин.

Он особо отмечает, что умные дети является особой ценностью в любом обществе. Таких детей надо растить в особых интеллектуальных условиях, дающих возможность раскрыться недюжинному потенциалу. Именно поэтому Алтайский край одним из первых в 2015 году включился в реализацию федеральной программы развития дополнительного образования детей. В 2016 году наш регион вошел в число победителей конкурса на создание региональных детских технопарков.

«Есть проекты, на которые не жалко бюджетных денег. Строительство и оснащение детского технопарка «Кванториум.22» — именно такой проект. Новый формат дополнительного образования детей и молодежи в сфере инженерных наук – это не только самые прогрессивные методики, но и доступ к передовым гео-, био-, аэро-, ИТ-технологиям, использующимся на современных предприятиях края и страны… От замысла до конечного продукта может пройти всего год, а юному ученому может исполниться всего 8 лет», — отмечает губернатор.

По его словам, огромные возможности детского технопарка, помноженные на безграничные интеллектуальные возможности кванторианцев, уже дают потрясающие результаты. Алтайские кванторианцы входят в число победителей и призеров всероссийских олимпиад и соревнований.

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