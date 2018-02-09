В Алтайском крае появится уникальная система пожаротушения

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2018 17:46

В Бийске разработали уникальную систему пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления. Потенциальными пользователями системы могут быть предприятия промышленности, электроэнергетики, в том числе атомной, объекты культурного наследия, офисы, архивы, станции метрополитена и другие.

В управлении Алтайского края по промышленности и энергетике рассказали, что новая система создана для сверхраннего обнаружения и ликвидации очага возгорания на специфических объектах инфраструктуры — в офисах, архивах, сервисных центрах, объектах искусства и культуры, кабельных сооружениях. Ее разработали в производственном объединении «Спецавтоматика». Интеллектуальную собственность организации защищают более 80 охранных документов.

Установка способна генерировать воду в мелкодисперсном состоянии — создавать водяной туман. Это способствует сокращению объема воды, необходимой для тушения, более чем в 10 раз. Кроме того, такой способ тушения является безопасным для людей и окружающей среды.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2018 17:46
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