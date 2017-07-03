В Алтайском крае пройдет международная конференция «Ломоносовские чтения»

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 21:46

Международная конференция «Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» состоится в Алтайском крае в ноябре. Подготовка к ней в регионе уже началась. 

Конференция будет проходить с 14 по 17 ноября в Алтайском госуниверситете. На ней организуют секции «Робототехника и техническое моделирование», «Алгебра и математическая логика», «Информационные технологии и системы», «Современные проблемы физики».

Организовывают конференцию АлтГУ, АлтГТУ им. Ползунова, а также Институт математики им. Сергея Соболева Сибирского отделения РАН, Институт гидродинамики имени Михаила Лаврентьева СО РАН и Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 21:46
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