В Алтайском крае проводят конкурс для молодых ученых

Молодых ученых Алтайского края приглашают принять участие в программе «У.М.Н.И.К». Победитель получит грант в 500 тысяч рублей в качестве поддержки научных исследований.

Принять участие смогут студенты, аспиранты и молодые ученые до 30 лет, сообщают в АлтГТУ. Основными критериями отбора станут научная новизна проекта и его актуальность, значимость продукта в точки зрения технологий, а также его коммерческие перспективы.

Заявки на участие можно оставлять на официальном сайте конкурса до 31 октября. Финальный отбор проектов состоится в ноябре.