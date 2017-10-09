В Алтайском крае создан Федеральный научный центр агробиотехнологий

В крае зарегистрирован Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий. 5 октября в Единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись.

Центр объединил шесть ведущих профильных научно-исследовательских институтов Алтайского края и Республики Алтай. На его базе будут изучать и внедрять технологии в области производства, заготовки и переработки сельскохозяйственного сырья, проводить исследования в области рационов питания, различных добавок и многое другое.

В состав Федерального научного центра агробиотехнологий вошли Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Алтайский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии, Всероссийский научно-исследовательский институт пантового оленеводства, Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им.М.А. Лисавенко и Сибирский научно-исследовательский институт сыроделия.

Приказ о создании нового научного центра подписан еще в конце сентября 2016 года. Еще тогда губернатор Александр Карлин особо отметил, что для разработки и массового применения биотехнологических продуктов в регионе есть все необходимое. Это не только сырьевые ресурсы, но и инфраструктурные условия, включая региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий, специализированные биотехнологические центры в Алтайском государственном университете и Алтайском государственном техническом университете имени Ивана Ползунова.