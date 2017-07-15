В американском научном журнале вышла статья о «денисовском человеке»

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 13:45

Статья о «денисовском человеке», останки которого находят в Денисовой пещере в Алтайском крае, опубликована в американском научном журнале. 

Материал вышел в интернет-журнале Science Advances. В статье подробно анализируются результаты генетических исследований зуба, который принадлежал женской особи «денисовского человека».

В написании статьи участвовал алтайский ученый – академик РАН, завлабораторией междисциплинарного изучения археологии Западной Сибири и Алтая АлтГУ Анатолий Деревянко. Экспедиция, во время которой в пещере нашли останки, проходила под его руководством. В целом же материал писали 13 авторов из Лейпцига, Торонто, Болоньи, Новосибирска.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, ученые убедительно доказывают, что «денисовский человек» жил на Алтае намного дольше, чем считалось ранее. 

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Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 13:45
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