В Барнауле IT-специалисты разработают электронные сервисы за 48 часов

Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 20:45

В Барнауле 12 мая стартует третий форум IT-разработчиков в формате Хакатона: за 48 часов специалисты из области программного обеспечения должны будут работать над собственным IT-проектом.

Хатакон стартует в парк-отеле «Чайка». На нем соберутся IT-специалисты, которым предстоит выполнить проект и довести его до стадии рабочего прототипа за 48 часов. Результатом разработки может стать, например, мобильное приложение, онлайн-сервис, чат-бот, проект VR/AR.

В осуществлении идей IT-специалистам помогут IT-предприниматели, основатели и руководители компаний, опытные разработчики. На площадке также все время будут находиться менторы, сообщают в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.  

Результаты трудов участники презентуют на демофесте, где эксперты оценят представленные разработки и выберут самые перспективные из них. Авторы лучших решений будут награждены. Призовой фонд – 50 тыс. руб.

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Александр
Автор: Александр Май 14, 2017 20:45
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