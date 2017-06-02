В человека встроен «GPS-навигатор» — ученые

Ученые провели новый эксперимент, и нашла тип нейронов, которые отвечают за способность людей правильно ориентироваться в пространстве.
Человек может точно определить свое местоположение с помощью мозговой структуры, она называется гиппокампом. Кстати, среди ее функций – формирование долговременной памяти.
Ученые выяснили, какие клетки выполняют функцию нейронного аналога GPS-навигатора, нейроны были названы «клетками окрестностей».
Например, наличие у человека таких клеток объясняется случаем с таксистом. Он получил травму областей мозга, где расположен гиппокамп.
В результате он мог перемещаться по городу, используя главные дороги, но терялся, когда ехать приходилось в их объезд.
Нейробиологи считают, что этот человек мог ориентироваться благодаря работе только «клеток окрестностей», передает Лента.ру.
Фото: pixabay.com
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