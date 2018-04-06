В горах Алтая обнаружили запасы льда времен последнего похолодания на Земле

Александр
Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46

В горах, в районе между Чуйской и Курайской степями Республики Алтай, были обнаружены реликтовые формы запасов льда времен последнего похолодания на Земле. Такое открытие сделали географы опорного Алтайского государственного университета.

Представители вуза уверены, что это могут быть реликтовые формы запасов льда, оставшиеся после прошлых, более холодных эпох – времен последнего похолодания на Земле не менее 10 тысяч лет назад. Уникальный для России проект «Исследование внутреннего строения гляциально-мерзлотных каменных образований Алтая на основе геофизических методов» реализует старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета Галина Дьякова.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе вуза, на территории Алтая географами АлтГУ было выявлено и описано более 5 тысяч гляциально-мерзлотных каменных образований, которые не фигурируют ни на одной карте или в описании территорий. И сейчас перед учеными стоит непростая задача – оценить, какое количество льда в них законсервировано.

Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 6, 2018 23:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью
  • пенсионер

    пенсионер

    дед оружие оппозиции готовил

    Читать статью
  • владимир

    владимир

    сделал дед хоэяйственный нож уже целое производство палку можно срубить легко не сходя с места

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии