В горах Алтая обнаружили запасы льда времен последнего похолодания на Земле

В горах, в районе между Чуйской и Курайской степями Республики Алтай, были обнаружены реликтовые формы запасов льда времен последнего похолодания на Земле. Такое открытие сделали географы опорного Алтайского государственного университета.

Представители вуза уверены, что это могут быть реликтовые формы запасов льда, оставшиеся после прошлых, более холодных эпох – времен последнего похолодания на Земле не менее 10 тысяч лет назад. Уникальный для России проект «Исследование внутреннего строения гляциально-мерзлотных каменных образований Алтая на основе геофизических методов» реализует старший преподаватель кафедры физической географии и геоинформационных систем географического факультета Галина Дьякова.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе вуза, на территории Алтая географами АлтГУ было выявлено и описано более 5 тысяч гляциально-мерзлотных каменных образований, которые не фигурируют ни на одной карте или в описании территорий. И сейчас перед учеными стоит непростая задача – оценить, какое количество льда в них законсервировано.

Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ