В интернете появилась интерактивная карта НЛО

Конспирологи создали интерактивную карту сообщений о неопознанных летающих объектах, которые в последнее время приближались к Земле. Проект называется UFO Stalker. В онлайн-режиме он наносит на карту точки, а рядом размещает пояснения когда именно был виден тот или иной объект, где это произошло и что говорят по этому поводу очевидцы, сообщает Life.ru со ссылкой на зарубежное издание The Daily Mail.

Если верить этой карте-схеме, то только за 2017 год на Земле было зарегистрировано почти 84 тысячи «необъяснимых» появлений. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

У конспирологов, верящих в инопланетян и создавших проект, судя по всему, есть информация со всего мира. Например, на территории России подобных отметок насчитывается несколько десятков.

Пока больше всего собрано сообщений о необъяснимых световых вспышках, чем о конкретных летательных аппаратах или пришельцах.

Жители Тюмени не так давно обсуждали в интернете «загадочный неопознанный летающий объект в виде спиннера», а некий уральский исследователь заявил, что отыскал следы НЛО на перевале Дятлова.