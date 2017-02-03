В Испании разработали эликсир молодости

Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 09:45

Группа специалистов в Испании провела ряд исследований и заявила, что создана вакцина вечной молодости.

По словам экспертов, их открытие позволяет омолодить весь организм.  Кстати, до этого препараты могли оказывать влияние только на отдельные органы.

Ученые пояснили, что лекарство позволяет сохранять особые белковые структуры теломеры, отвечающие за обновление клеток в тканях.

Между тем, вакцину испытали на грызунах и признали результаты эксперимента положительными.

Ранее сообщалось, группа международных ученых в ходе нового исследования выяснила, как не состариться раньше времени и оставаться как можно дольше молодым. Секрет молодости прост – здоровое питание и физическая активность.

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Александр
Автор: Александр Февраль 3, 2017 09:45
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