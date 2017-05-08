В Корее изобрели не вызывающую похмелье водку «O2 Lin»

Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 14:46

Уникальный алкоголь разработала группа ученых из Чунгамского национального университета.

Отметим, корейская водка получила название «O2 Lin».  Ее главное отличие заключается в том, что в обычный состав добавляется насыщенный кислород.

Как рассказали авторы идеи, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль.

По словам ученых, напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Кроме того, ученые уверяют, что протрезвление после употребления «O2 Lin» наступает быстрее.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 8, 2017 14:46
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