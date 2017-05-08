В Корее изобрели не вызывающую похмелье водку «O2 Lin»

Уникальный алкоголь разработала группа ученых из Чунгамского национального университета.
Отметим, корейская водка получила название «O2 Lin». Ее главное отличие заключается в том, что в обычный состав добавляется насыщенный кислород.
Как рассказали авторы идеи, их водка по действию на организм напоминает кислородный коктейль.
По словам ученых, напиток стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Кроме того, ученые уверяют, что протрезвление после употребления «O2 Lin» наступает быстрее.
Фото: pixabay.com
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Светлана
ДаЧитать статью
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Саша
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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