В Москве заработал первый банкомат, распознающий лица

Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 01:45

Сбербанк установил первый банкомат, который умеет распознавать лица. Устройство появилось в столичном офисе на Кутузовском проспекте, 32. 

Новый банкомат узнает клиента по лицу и допускает к безналичным операциям без использования банковской карты. Пока это пилотный проект, который действует до когда года. По его завершении будет принято решение о дальнейшем развитии сети, сообщается на сайте банка.

Также банк планирует к концу июля ввести в эксплуатацию 2 тыс. устройств самообслуживания с бесконтактной технологией NFC, которая дает возможность проводить операции, не вводя карту в устройство. К осени такой услугой смогут пользоваться владельцы карт других банков.

Также Сбербанк тестирует видеоконсультирование клиентов на устройствах самообслуживания. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 12, 2017 01:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии