В Москве заработал первый банкомат, распознающий лица

Сбербанк установил первый банкомат, который умеет распознавать лица. Устройство появилось в столичном офисе на Кутузовском проспекте, 32.

Новый банкомат узнает клиента по лицу и допускает к безналичным операциям без использования банковской карты. Пока это пилотный проект, который действует до когда года. По его завершении будет принято решение о дальнейшем развитии сети, сообщается на сайте банка.

Также банк планирует к концу июля ввести в эксплуатацию 2 тыс. устройств самообслуживания с бесконтактной технологией NFC, которая дает возможность проводить операции, не вводя карту в устройство. К осени такой услугой смогут пользоваться владельцы карт других банков.

Также Сбербанк тестирует видеоконсультирование клиентов на устройствах самообслуживания.