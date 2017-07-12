В Москве заработал первый банкомат, распознающий лица

Сбербанк установил первый банкомат, который умеет распознавать лица. Устройство появилось в столичном офисе на Кутузовском проспекте, 32.
Новый банкомат узнает клиента по лицу и допускает к безналичным операциям без использования банковской карты. Пока это пилотный проект, который действует до когда года. По его завершении будет принято решение о дальнейшем развитии сети, сообщается на сайте банка.
Также банк планирует к концу июля ввести в эксплуатацию 2 тыс. устройств самообслуживания с бесконтактной технологией NFC, которая дает возможность проводить операции, не вводя карту в устройство. К осени такой услугой смогут пользоваться владельцы карт других банков.
Также Сбербанк тестирует видеоконсультирование клиентов на устройствах самообслуживания.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
-
Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий