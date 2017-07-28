В небе над Сербией заметили целую делегацию НЛО

Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 03:45

Судя по новому популярному видео от очевидцев, сразу несколько НЛО посетили Сербию. На ролике видно, как по ночному небу летят светящиеся объекты. 

Сразу пять НЛО сняли в субботу, 22 июля, жители городка Дони Милановац. Примерно минуту объекты нависают над городом, меняя положение, а затем таинственным образом исчезают, сообщает «Vistanews».

Как и всегда, видео вызвало множество споров. Скептики сказали, что это просто китайские фонарики, которые погасли со временем. Некоторые заявили, что на кадрах российские спутники, которые светят ярче, чем любая звезда.

А для уфологов это видео стало очередным доказательством того, что инопланетная жизнь существует и регулярно вторгается в нашу жизнь. 

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Александр
Автор: Александр Июль 28, 2017 03:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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