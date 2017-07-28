В небе над Сербией заметили целую делегацию НЛО

Судя по новому популярному видео от очевидцев, сразу несколько НЛО посетили Сербию. На ролике видно, как по ночному небу летят светящиеся объекты.

Сразу пять НЛО сняли в субботу, 22 июля, жители городка Дони Милановац. Примерно минуту объекты нависают над городом, меняя положение, а затем таинственным образом исчезают, сообщает «Vistanews».

Как и всегда, видео вызвало множество споров. Скептики сказали, что это просто китайские фонарики, которые погасли со временем. Некоторые заявили, что на кадрах российские спутники, которые светят ярче, чем любая звезда.

А для уфологов это видео стало очередным доказательством того, что инопланетная жизнь существует и регулярно вторгается в нашу жизнь.