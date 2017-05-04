В печени человека нашли «гормон сладкоежки»

Ученые выдвинули гипотезу о том, что в печени человека вырабатывается «гормон сладкоежки», именно он увеличивает тягу к сладкому.

Исследователи проанализированы данные 6,5 тысяч граждан, теория подтвердилась.

Ранее британские ученые разработали новую диету, которая должна помочь человеку быстро и эффективно сбросить вес. В ее основе — вино и шоколад.

Небольшое количество вина — не более двух бокалов в день — помогает в жиросжигании. Согласно мнению ученых, вино содержит в себе антиоксидант ресвератрол, который превращает белый жир в бурый.

Также полезен для мозга и талии шоколад. После такого сладкого приема пищи вы заряжаетесь энергией на весь день, и начинаете худеть.

Фото: pixabay.com