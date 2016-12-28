В России появился новый опасный вирус

Медики и ученые обнаружили в России новый опасный вирус иммунодефицита человека. Штамм вируса занесен из Средней Азии, сообщил ТАСС завлабораторией иммунохимии Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Эдуард Карамов.

Опасный вирус иммунодефицита образовался путем смешения старого штамма и нового агента, занесенного из Центральной Азии. Ученые подчеркивают, что новый вирус A63 гораздо опаснее родителей.

Для борьбы с новой опасностью исследователи предложили создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ.

Дело в том, что новый вирус проявляет устойчивость к различным препаратам. В этой связи ученые считают перспективной внутриклеточную иммунизацию.