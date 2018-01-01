В России создадут компьютер нового поколения

Александр
Автор: Александр Январь 1, 2018 23:45

«Оптический компьютер» уже в скором времени могут создать в России. Первые шаги в этом направлении уже сделаны — российские физики вместе с коллегами из-за рубежа впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые считаются основой перспективной сверхбыстродействующей электроники. Информацию в данном случае несут не электроны, а фотоны.

Как пишут Известия, именно понимание структуры объемных фотонных кристаллов позволит начать проектирование и попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы. Один из авторов исследований рассказал, что ученые еще  не научились контролировать образование возникающих дефектов и могут лишь «попытаться уменьшить его на макроуровне». Но если это получится, то можно понять логику, по которой меняется направление движения светового луча и освоить совершенно новые возможности.

Справка

Оптические или фотонные вычисления — гипотетические вычислительные устройства, вычисления в которых производятся с помощью фотонов, сгенерированных лазерами или диодами.

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Александр
Автор: Александр Январь 1, 2018 23:45
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