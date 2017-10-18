В сельское хозяйство Алтая внедряют ИТ-технологии

На Х ИТ-форуме в Алтайском крае обсудили внедрение современных технологий в сельское хозяйство. Речь шла об «умном животноводстве» и «точном земледелии». Предполагается, все процессы просчитывают программы, что позволяет увеличить количество продукции. Также появились специальные датчики, которые имплантируют в тела животных.

В растениеводстве применяют комплексную систему сельскохозяйственного менеджмента. Она предполагает использование географических информационных систем, технологии оценки урожайности и дистанционного зондирования земли. Просчитывается даже то, как правильно обработать поле, чтобы эффект был максимальным, а ущерб экологии минимальным. Во многих районах края такое «умное земледелие» уже применяют, пишет Doc22.

В животноводстве применение ИТ-технологий обычно выражается в автоматизации. Автоматизируют кормление, доение и даже удаление навоза. Также для коров можно поддерживать определенный микроклимат. Новые технологии позволяют увеличить выпуск молока, мяса, яиц, шерсти, а издержки снизить.

Также в «умном животноводстве» могут применять электронные системы идентификации животных. Речь идет о специальных RFID-метках или других датчиках. Их вставляют в ушные бирки или ошейники, а иногда даже вживляют в тело животного.

Для повышения эффективности сельского хозяйства используют роботов, беспилотные трактора и комбайны.

Как отметили в региональном Минсельхозе, сейчас у нас в крае из новых технологий применяют системы управления фермой. Также у нас выпускают тракторы, комбайны, фотосепараторы и другое оборудование, создание которых невозможно без ИТ-технологий.