В сети появилось видео о «захвате роботами жизни на Земле»

Александр
Автор: Александр Март 10, 2018 23:45

Американские блогеры сделали видео, на котором воспроизводится жизнь Земли после захвата роботами. Они считают, что планета превратится в пустыню с пылевыми бурями и сильным ветром. По поверхности будут расхаживать роботы.

По сюжету видео, роботы хоть и захватят жизнь, но Земля им «отомстит» за исчезновение человечества. Роботы погибнут, потому что не могут приспосабливаться к окружающей среде. Видео размещено на Youtube-канале.

Стоит отметить, что в реальности восстание машин вряд ли может угрожать человечеству. Как минимум потому, что роботов в мире пока слишком мало для того, чтобы они могли восстать. В данный момент разработки человекоподобных роботов находятся в зачаточной стадии. 

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Александр
Автор: Александр Март 10, 2018 23:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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