В сети появилось видео о «захвате роботами жизни на Земле»

Американские блогеры сделали видео, на котором воспроизводится жизнь Земли после захвата роботами. Они считают, что планета превратится в пустыню с пылевыми бурями и сильным ветром. По поверхности будут расхаживать роботы.
По сюжету видео, роботы хоть и захватят жизнь, но Земля им «отомстит» за исчезновение человечества. Роботы погибнут, потому что не могут приспосабливаться к окружающей среде. Видео размещено на Youtube-канале.
Стоит отметить, что в реальности восстание машин вряд ли может угрожать человечеству. Как минимум потому, что роботов в мире пока слишком мало для того, чтобы они могли восстать. В данный момент разработки человекоподобных роботов находятся в зачаточной стадии.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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