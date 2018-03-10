В сети появилось видео о «захвате роботами жизни на Земле»

Американские блогеры сделали видео, на котором воспроизводится жизнь Земли после захвата роботами. Они считают, что планета превратится в пустыню с пылевыми бурями и сильным ветром. По поверхности будут расхаживать роботы.

По сюжету видео, роботы хоть и захватят жизнь, но Земля им «отомстит» за исчезновение человечества. Роботы погибнут, потому что не могут приспосабливаться к окружающей среде. Видео размещено на Youtube-канале.

Стоит отметить, что в реальности восстание машин вряд ли может угрожать человечеству. Как минимум потому, что роботов в мире пока слишком мало для того, чтобы они могли восстать. В данный момент разработки человекоподобных роботов находятся в зачаточной стадии.