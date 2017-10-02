В Сети появилось видео прозрачного НЛО, зависшего над США

Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:46

Активное обсуждение нашествия НЛО продолжается в Сети. Американцы сообщают, что они видели гигантский корабль инопланетян. Даже публикуются видеодоказательства.

В интернете набирает популярность ролик, где в небе над США завис якобы прозрачный космический объект, его размеры впечатляют. Видео доступно к просмотру на YouTube.

Пользователи разделились на две группы: одни не сомневаются, что на роликах действительно НЛО. Другие говорят, что в объектив попало редкое природное явление.На момент публикации видео посмотрело более 87 тысяч пользователей.

С давних времен человечество хочет верить в то, что люди не одни во Вселенной. Неопознанный летающий объект служит доказательством этому.

И все же подобные явления многие считают плодом чьей-то больной фантазии. Люди из многих стран продолжают свои наблюдения за летающими объектами в надежде окончательно прояснить ситуацию.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 2, 2017 15:46
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