В США изобрели «умные часы»

Ученые из США изобрели часы, которые помогут их владельцу отследить состояние здоровья. Эксперты изучали состояние здоровья по 7 сенсорам.

«Умные часы» предупреждают о болезни заранее на несколько дней. Утверждают, что часы будут эффективнее, чем заключения врачей в больнице. Автор проекта — Майкл Снайдер.

Около 50-ти десятков добровольцев носили данные часы, измеряя температуру тела и пульс. По окончанию исследования, удалось выяснить, что эти часы способны зафиксировать поднятие температуры, ускорение сердцебиения за 2-3 дня до выявления признаков недуга, информирует портал наш сайт.

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