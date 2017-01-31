В США нашли в мозгу «центр влюбленности»

Группа ученых в США обнаружила в мозгу область, которая отвечает за интерес к представителям противоположного пола.

По мнению ученых, объектом исследований была медиальная преоптическая область гипоталамуса мышиного мозга.

Исследование заключалось в том, чтобы искусственно стимулировать активность нейронов.

Согласно результатам эксперимента, самки мышей стали проявлять большую заинтересованность в представителях противоположного пола, чем остальные грызуны, сообщает журнал Nature Neuroscience.