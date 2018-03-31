В теле человека обнаружили новую анатомическую структуру

В тканях человека ученые обнаружили ранее неизвестную анатомическую структуру. Открытие должно помочь в борьбе с раком. Предположительно, именно эта структура способствует стремительному росту и распространению опухолей.

Неизвестную ранее анатомическую структуру обнаружили во время эндоскопии желчных протоков пациента. В окружающие ткани ввели флуоресцентный краситель, чтобы рассмотреть новую структуру. Она представляет собой систему полостей в соединительных тканях, организованную в виде сеточки, сообщает интернет-издание «N+1».

У пациента взяли образец ткани и заморозили. Было установлено, что система полостей – нормальная часть соединительной ткани подслизистого слоя. Она соединяет слизистую и мышечную оболочки. Полости поддерживаются пучками коллагена и заполнены жидкостью. Такие структуры находили в тканях, которые периодически подвергаются сжатию, например, подслизистые слои желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря и мягкие ткани, окружающие бронхи и артерии.

По мнению ученых, эти полости выполняют механическую функцию. Также, по предположению исследователей, полости могут вносить вклад в образование отеков, могут «помогать» разрастаться раковым опухолям.