В Японии изобрели кофе из чеснока

Люди любят кофе с давних времен. Этот напиток имеет множество поклонников, однако есть и немало тех, кто уверен в исключительном вреде кофеина для организма.

74-летний житель Японии нашел выход из ситуации и придумал рецепт необычного напитка. Его можно пить тем людям, которым по каким-либо причинам нельзя пить настоящий кофе. Как оказалось, мужчина ранее являлся хозяином кофейни. Много лет назад он готовил мясо с чесноком и недоглядел за блюдом, оно немного пригорело.

В тот момент японец решил поэкспериментировать и измельчил подгоревший чеснок, а после разбавил горячей водой. Каково же было его удивление, когда напиток по вкусу получился, как кофе.

Когда он находился на пенсии, он вспомнил этот необычный рецепт. Создатель напитка провел множество экспериментов и добился желаемого результата. Истина, как обычно, всегда где-то рядом. Согласно всем канонам, нужно обжарить чеснок в электропечи, а затем измельчить.