Вакансии надсмотрщиков за роботами появились на рынке труда

Некоторые технологические компании ввели вакансии надсмотрщиком за роботами. Представители такой редкой профессии будут не только наблюдать за роботами, но и транспортировать их, поскольку сами роботы пока не научились ориентироваться на улицах.

Объявления о поиске надсмотрщиков разместили компании Robby, Marble и британская компания, специализирующаяся на сфере доставки, – Starship Technologies, сообщают «Известия».

Сотрудники будут перевозить роботов в зоны доставки. Мало того, что сами роботы пока не могут сами преодолеть этот путь, так еще и люди не всегда спокойно и адекватно реагируют на передвигающегося по улице робота-доставщика.

Журналисты назвали новую профессию «роботоняней».