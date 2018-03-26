Вакансии надсмотрщиков за роботами появились на рынке труда

Некоторые технологические компании ввели вакансии надсмотрщиком за роботами. Представители такой редкой профессии будут не только наблюдать за роботами, но и транспортировать их, поскольку сами роботы пока не научились ориентироваться на улицах.
Объявления о поиске надсмотрщиков разместили компании Robby, Marble и британская компания, специализирующаяся на сфере доставки, – Starship Technologies, сообщают «Известия».
Сотрудники будут перевозить роботов в зоны доставки. Мало того, что сами роботы пока не могут сами преодолеть этот путь, так еще и люди не всегда спокойно и адекватно реагируют на передвигающегося по улице робота-доставщика.
Журналисты назвали новую профессию «роботоняней».
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
шох
как скачать игрыЧитать статью
-
умарл
лучше не бываетЧитать статью
-
Никита
Коуть игра работает круто придумали СкачиваемЧитать статью
-
Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.Читать статью
-
ИРИНА СОКОЛОВА
МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий