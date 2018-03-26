Вакансии надсмотрщиков за роботами появились на рынке труда

Александр
Автор: Александр Март 26, 2018 17:45

Некоторые технологические компании ввели вакансии надсмотрщиком за роботами. Представители такой редкой профессии будут не только наблюдать за роботами, но и транспортировать их, поскольку сами роботы пока не научились ориентироваться на улицах. 

Объявления о поиске надсмотрщиков разместили компании Robby, Marble и британская компания, специализирующаяся на сфере доставки, – Starship Technologies, сообщают «Известия».

Сотрудники будут перевозить роботов в зоны доставки. Мало того, что сами роботы пока не могут сами преодолеть этот путь, так еще и люди не всегда спокойно и адекватно реагируют на передвигающегося по улице робота-доставщика.

Журналисты назвали новую профессию «роботоняней».

Читайте также

Александр
Автор: Александр Март 26, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • шох

    шох

    как скачать игры

    Читать статью
  • умарл

    умарл

    лучше не бывает

    Читать статью
  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии