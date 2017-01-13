Вейпинг признан заразным: доказательства ученых

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 09:46

Американские ученые доказали, что это вейпинг (или, проще говоря, курение электронных сигарет) является весьма заразной вещью. Если в компании курит хоть один, то и у остальных молодых людей появляется непреодолимое желание приобщиться к этому процессу.

Таким образом, утверждают ученые, эффект вейпинга идентичен обыкновенным сигаретам. Результаты нового исследования были опубликованы в январе 2017 года в издании EurekAlert!.

Новые электронные сигареты сильно отличаются от традиционных. Поэтому некоторые люди надеялись, что они не могут произвести то же желание курить.

Но ученые опровергли этот миф. Они обнаружили, что электронные сигареты стимулируют желание к курению. «Vape ручки выглядят по-разному, но их объединяет слишком много характерных особенностей: вдох дыма, выдох и поведение. Это делает их мощным триггером, стимулируя людей к курению», — рассказывают исследователи.

В эксперименте приняли участие более 100 добровольцев. В среднем, они курили 8,7 сигарет в день по шесть-семь дней в неделю. Более 80% использовали электронные сигареты.

Выяснилось, что участники эксперимента испытывали одинаковое желание закурить, независимо от того курили ли при них традиционные сигареты, или электронные. Причем, даже после того, как они покурили, тяга сохранялась.

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 09:46
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