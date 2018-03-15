Великий физик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже рано утром в среду, 14 марта. Он известен своей теорией черных дыр, также занимался изучением теории возникновения мира в результате Большого взрыва.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня», – цитирует ВВС детей ученого Люси, Роберта и Тима. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чей труд и наследие будут жить долгие годы», – добавили они.

По их словам, мужество и настойчивость отца, а также его чувство юмора вдохновили людей по всему миру.

Болезнь

Родился ученый 8 января 1942 года в Оксфорде. Когда Хокингу исполнилось 22 года, врачи сказали, что жить ему осталось несколько лет. Боковой амиотрофический склероз привел к параличу, ученый сел в инвалидную коляску. После этого он страдал еще и болезнью легких. Ему провели серию операций, сделали трахеостомию, и Хокинг утратил возможность говорить. Со временем подвижность осталась только в мышце одной щеки. Но для Хокинга сделали специальный синтезатор речи, который помогал общаться с окружающими.

Несмотря на тяжелую болезнь, он не прекращал заниматься наукой, вел активную жизнь. Например, совершил полет в невесомости в специальном самолете, собирался еще отправиться в космос, но эти планы не осуществились.

Наука

Хокинг стал одним из основоположников квантовой космологии. Он же обнаружил, что черные дыры небольшой массы теряют энергию, испускают излучение и в конце концов исчезают. Это излучение назвали излучением Хокинга.

В своей работе с математиком сэром Роджером Пенроузом он заявил: Общая теория относительности Эйнштейна подразумевает, что начало пространства и времени в большом взрыве, а конец – в черных дырах.

Об ученом снимали кино, его играли Бенедикт Кэмбербэтч и Эдди Редмайн. Образ ученого появлялся в «Симпсонах», сам физик появлялся в сериале «Теория большого взрыва».

Книга Хокинга «Краткая история времени» была издана в 1988 году и разошлась тиражом более 10 млн экземпляров.

Британский ученый, изобретатель интернета Тим Бернерсли одним из первых отдал дань уважения профессору Хокингу.

«Мы потеряли колоссальный ум и прекрасный дух. Покойся с миром, Стивен Хокинг», –сказал он.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон написал в Твиттер:

«Его смерть оставила после себя интеллектуальный вакуум. Но здесь не пусто. Думайте об этом как о разновидности энергии вакуума, пронизывающей ткань пространства-времени, которая не поддается измерению».

Фото: twitter.com/neiltyson