Вид с Марса: NASA представило новый взгляд на Землю и Луну

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 20:46

NASA на своем сайте опубликовало снимок Земли и ее Луны, переданный с самого мощного телескопа на орбите Марса. Изображение сочетает в себе две отдельные экспозиции.

Эти снимки были сделаны для калибровки данных HiRISE. Луна гораздо темнее, чем на Земле. Поэтому она едва ли была видна, если бы отображалась как есть на фоне яркой Земли.

Комбинированный вид сохраняет правильные позиции и размеры этих двух небесных объектов друг относительно друга. Расстояние между Землей и Луной — в 30 раз больше диаметра нашей планеты.

Земля и Луна кажутся ближе, чем они есть на самом деле. Когда были взяты составные части изображения, Марс находился на расстоянии около 127 миллионов миль (205 миллионов километров) от Земли.

Изображение: NASA

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 20:46
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