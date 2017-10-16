Видео дня: в США засняли заряжающееся от молнии НЛО

Александр
Автор: Александр Октябрь 16, 2017 09:45

Необъяснимые факты о космосе и загадочных объектах в небе, как правило, привлекают к себе внимание массы людей во всем мире. Эти тайны и загадки не могут не волновать наше воображение. Что же скрывается там, высоко-высоко в небе? Есть ли жизнь на других планетах?

Кажется, в США точно знают, что иноземная раса есть. Там произошло необычное явление. Американские уфологи с уверенностью заявили, что видели, как молния поразила НЛО.

Инцидент произошел в штате Делавэр 14 октября 2017 года, передает телеканал 360. Согласно предварительным данным, странный объект завис в воздухе. Как считает ряд специалистов, НЛО якобы планировал подзарядиться от удара молнии.

Ранее сообщалось, что якобы инопланетяне используют в качестве подзарядки Солнце. По их мнению, оно служит своего рода заправочной станцией для НЛО. Накануне на Солнце произошла самая масштабная вспышка за 12 лет, естественно, пришельцы воспользовались моментом.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 16, 2017 09:45
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