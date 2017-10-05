Видео дня: в Японии увидели миниатюрное торнадо

Жители Японии увидели в небе необычное явление — воронкообразные облака. Они очень похожи на миниатюрные торнадо и зачастую являются его предвестниками.

Инцидент произошел над японским городом Дзёэцу в префектуре Ниигата, передает РИА Новости.

Очевидцы выложили в интернет видео, на котором изображено огромное воронкообразное облако. Оно было похоже на змею, которая поднялась ввысь и исчезла.

Стоит помнить, что пока воронка не коснется земли, она не может официально считаться торнадо.