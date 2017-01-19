Видео: гигантскую трещину нашли в ледниках Антарктиды

Накануне специалисты обнаружили гигантскую трещину в ледниках Антарктиды, длина которой достигает 40 км.

Видео с внушительным разломом опубликовало Антарктическое управление Великобритании.

Как говорится в сообщении управления, из-за распространения трещины была закрыта исследовательская станция Halley V.