Видео: корабль пришельцев наблюдает за землянами

Уфологи из США обнаружили корабль пришельцев, расположенный на орбите Земли. Соответствующее видео выложили в Сеть.

На видеозаписи запечатлен момент, на котором по небу синхронно двигаются три мерцающих точки.

Авторы заявили, это не три отдельных НЛО, а один хорошо замаскированный корабль пришельцев, которые наблюдают за землянами с орбиты.

К слову, видео было сделано с помощью камеры ночного видения, так как невооруженным взглядом разглядеть «корабль» невозможно, передает riafan.ru.

Ранее российские уфологи выразили уверенность в том, что на территории нашей страны произойдет высадка инопланетян в 2017 году.

По словам экспертов, в Свердловской области следует ожидать максимального количества наблюдений неопознанных летающих объектов.