Видео: корабль пришельцев наблюдает за землянами

Уфологи из США обнаружили корабль пришельцев, расположенный на орбите Земли. Соответствующее видео выложили в Сеть.
На видеозаписи запечатлен момент, на котором по небу синхронно двигаются три мерцающих точки.
Авторы заявили, это не три отдельных НЛО, а один хорошо замаскированный корабль пришельцев, которые наблюдают за землянами с орбиты.
К слову, видео было сделано с помощью камеры ночного видения, так как невооруженным взглядом разглядеть «корабль» невозможно, передает riafan.ru.
Ранее российские уфологи выразили уверенность в том, что на территории нашей страны произойдет высадка инопланетян в 2017 году.
По словам экспертов, в Свердловской области следует ожидать максимального количества наблюдений неопознанных летающих объектов.
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