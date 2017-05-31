Видео: несколько НЛО зарядились от грозы в Техасе

Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 11:45

Камера зафиксировала необычное явление в небе над Техасом в США. Инцидент произошел 24 мая. На видео можно увидеть, как загадочный объект входит в атмосферу Земли и якобы получает энергию от молнии.

В свою очередь, интернет-пользователи строят догадки относительно происхождения объекта: это могли быть пришельцы. Как считают эксперты, корабль пытался подзарядиться электричеством от мощных зарядов молний.

В соцсети считают, что этот НЛО напоминает громадный ботинок. Во время ярких вспышек молний его можно увидеть отчетливее. 

После очередного разряда молнии прямо из центра грозового фронта на видео вылетает еще один НЛО. Объект, по всей видимости, состоит из двух частей, расположенных друг над другом, передает портал riafan.ru.

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2017 11:45
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