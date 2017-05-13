Видео: Роскосмос показал, как бы выглядела черная дыра из окна дачи

Роскосмос показал, как выглядела бы черная дыра в ночном небе, если бы Земля была расположена в самом центре галактики Млечный путь, а не на ее периферии.

Художники телестудии ведомства с помощью компьютерной графики изобразили, как видели бы черную дыру россияне с подмосковных дач, сообщает «РИА Новости». Правда, для нашей планеты такое соседство, скорее всего, было бы недолгим.

Существование черных дыр до сих пор достоверно не доказано. Однако ученые склоняются к тому, что они все-таки существуют. По мнению физиков-теоретиков, рядом с черной дырой время замедляется, а пространство растягивается.