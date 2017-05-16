Видео с тремя НЛО около Солнца попало в Сеть

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 14:45

Сотрудники NASA обнародовали новое видео, на котором видно как три НЛО в форме цилиндра на одной скорости пролетали мимо Солнца.

Как пишет riafan.ru, корабли были зафиксированы космическим зондом STEREO 10 мая около 13.09.

Между тем, на одном из НЛО был замечен яркий источник света. Предположительно, это мог быть некий солнцеотражающий элемент.

В последнее время доказательства того, что существует внеземная жизнь, стали появляться все чаще.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 14:45
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