Видео. «Сверкающий» НЛО зажигал звезды в небе

Александр
Автор: Александр Ноябрь 5, 2017 17:45

Загадочные факты об инопланетных цивилизациях — это не миф. Об этом нам рассказывали герои сериала «Секретные материалы». Однако многие поверили тогда в существование пришельцев на самом деле.

Американский ученый рассказал, что никогда прежде не сталкивался с такими необычными «уликами». Уточняется, что уфолог снял на камеру НЛО, который зажигал звезды возле Сатурна. Ролик опубликован на YouTube. Интересно, для чего инопланетяне демонстрировали свою мощь и технический арсенал? В большинстве случаев они стараются быть «невидимками».

Инцидент произошел 26 октября в половине восьмого вечера. На материале, представленном пользователям, заметно, как НЛО внезапно появляется в кадре, затем исчезает, зажигая другие объекты.

Такие новости всегда вызывают бурю обсуждения в Сети. Пользователи начали выдвигать собственные точки зрения по поводу того, что на самом деле видел исследователь. В настоящее время существует множество более прозаических объяснений этого инцидента. Так, среди версий — простой самолет. Из-за того, что съемка некачественная, привидеться может все, что угодно.

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 5, 2017 17:45
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