Видео: В Оренбургской области заметили НЛО

Странные объекты, зависшие в воздухе, были замечены близ границы России и Казахстана. Местные жители заняли их на видео.
Неопознанные летающие объекты увидели жители Оренбургской области над электростанцией около города Орск. На видео можно рассмотреть несколько объектов, зависших в воздухе, пишет «Росбалт».
Что примечательно, они двигались абсолютно бесшумно. Некоторые эксперты высказали предположения, что это могли быть испытания сверхзвукового истребителя.
Видео: Новости Оренбурга (orenday.ru)
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Врединка
Вульгарная пародия даже для этого вида кино, это невозможно фильмом то назвать.Читать статью
-
Кирилл
Здравствуйте,у меня вопрос.Вот я отучился 9 классов после чего пошёл учиться в БМК но по стечению обстоятельств отчислился по окончанию…Читать статью
-
ZaimyPlus
Простота оформления. Все микрозаймы онлайн оформляются без посещения офиса МФО. Взять деньги в долг можно сразу после одобрения заявки, нужно…Читать статью
-
Умар
До скольки вообще должен был концерт?Читать статью
-
дадутЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий