Видео: В Оренбургской области заметили НЛО

Странные объекты, зависшие в воздухе, были замечены близ границы России и Казахстана. Местные жители заняли их на видео.

Неопознанные летающие объекты увидели жители Оренбургской области над электростанцией около города Орск. На видео можно рассмотреть несколько объектов, зависших в воздухе, пишет «Росбалт».

Что примечательно, они двигались абсолютно бесшумно. Некоторые эксперты высказали предположения, что это могли быть испытания сверхзвукового истребителя.

Видео: Новости Оренбурга (orenday.ru)