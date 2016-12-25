Видео: загадочная планета Нибиру предвещает конец света

В Сети появилось видео, где раскрывают все секреты о таинственной планете Нибиру.

Интересно, с 2014 года было несколько кровавых Лун, что очень необычно — лишь немногие были замечены в последние 2,000 лет.

Новое видео, размещенное на YouTube-канале Nibiru Planet X 2016, предполагает, что кровавая Луна это действительно тень Нибиру, которая приближается к Земле, пишет портал наш сайт.

Видео гласит: «Видео, которое вы собираетесь посмотреть, изменит все, чему вы были научены, и все, во что вы верите. Это покажет вам реальную причину, почему Луна стала кровавой … это потому, что планета Нибиру была рядом с ней».

Фото: pixabay.com