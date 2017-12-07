Видео. Жителей Японии испугала огромная падающая звезда

Космические объекты с большой регулярностью стали бомбардировать нашу планету. Накануне жители Японии «любовались» падением метеора, который осветил небо ярким светом. Инцидент произошел 21 ноября утром.

Однако эксперты отметили, что метеор представляет собой объект, скорее вызывающий интерес, чем несущий угрозу. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также автомобильные регистраторы.

Астрологи заявили, что метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре, пишут РИА Новости.