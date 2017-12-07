Видео. Жителей Японии испугала огромная падающая звезда

Космические объекты с большой регулярностью стали бомбардировать нашу планету. Накануне жители Японии «любовались» падением метеора, который осветил небо ярким светом. Инцидент произошел 21 ноября утром.
Однако эксперты отметили, что метеор представляет собой объект, скорее вызывающий интерес, чем несущий угрозу. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также автомобильные регистраторы.
Астрологи заявили, что метеор может быть частью метеорного потока Тавриды, наблюдаемого в октябре и ноябре, пишут РИА Новости.
Читайте также
- Крупнейший астероид в истории несется в сторону Земли 0 21.Авг
- На Марсе была жизнь. Уфологи нашли останки динозавра, птицы и гепарда 0 04.Окт
- Ученые рассказали, чем грозит хронический недосып 0 15.Ноя
- Счастливое будущее зависит от правильного питания женщин — ученые 0 27.Фев
- Ученые: подростки-лжецы склонны к ранней «любви» к алкоголю 0 19.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
Здравствуйте, я оточилась 9 классов ,потом поступила учится в своем городе , меня отчислили , хочу поступить учится в…Читать статью
-
Татьяна
А общежитие есть?Читать статью
-
Вася
Как скачать кешЧитать статью
-
тимур
Эта игра крутьЧитать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ТАКИХ УРОДОВ НАДО БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ......Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий