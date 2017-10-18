Видео. Жители Дубая увидели на небе светящееся «чудо»

На ночном небосводе в Дубае увидели НЛО. Многие жители и гости одного из самых посещаемых мест Арабских Эмиратов были абсолютно убеждены, что перед ними чудо иноземного происхождения.
На деле оказалось, что светящийся объект – след от сгорания российской ракеты «Союз-2.1а», которая 14 октября вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-07». Из официальных источников известно, что ракета была запущена с космодрома Байконур. Старт прошел успешно.
Грузовик «Прогресс МС-07» пристыковался к МКС 16 октября. Для членов экипажа он доставил на станцию более двух тонн различных грузов, в том числе топливо, воздух, оборудование и другое.
Нельзя сказать, что это было разочарование, ведь космос сам по себе является чудом творения, удивительным и безграничным бриллиантом, на который посчастливилось взглянуть жителям и туристам Дубая.
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