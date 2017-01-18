Вино перед сном способствует похудению

Ученые из США установили, что регулярное употребление вина перед сном может улучшить состояние здоровья человека.
По мнению учёных, напиток способен избавить людей от возможного ожирения.
Эксперты на протяжении 13 лет изучали данные женщин, в части взаимосвязи их пристрастия к вину, физической активности и наличия лишнего веса.
Как выяснилось, участницы, которые периодически употребляли алкогольный напиток, значительно реже страдали от ожирения, нежели среднестатистические женщины.
Более того, был проведен опыт с грызунами, они получали с пищей такой ингредиент, как экстракт ресвератрола, входящий в состав красного вина. Так, эти самки мышей чаще теряли в весе либо сохраняли стабильные показатели, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
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