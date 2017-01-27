Виноград замедляет процесс старения и борется с раком

Исследователи из Испании выразили уверенность в том, что виноград очень полезен для человека.
По их мнению, он обладает прекрасным профилактическим средством в борьбе с раком кожи.
Согласно анализу, в винограде содержатся специальные соединения, которые также замедляют процесс старения.
Испанские специалисты после проведенных экспериментов пришли к интересному выводу, что входящие в состав данного продукта флавоноиды, оказывают положительное влияние на ткани и защищают от процессов, которые спровоцированы действием УФ-лучей.
Фото: pixabay.com
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