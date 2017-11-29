Влияние гороскопов на нашу жизнь

mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 23:03

Влияние гороскопов на нашу жизнь

vulkan

Многие из нас верят в гороскопы. Мы читаем прогнозы на день, ждем, что произойдет из того, что написано в гороскопе. По луне сверяем даты стрижек или делаем какие-либо действия. Например, некоторые люди, определяют по фазе луны, удачный ли будет день для того, чтобы играть в онлайн игры казино vulkan. Верят, что если звезды пророчат им удачу, то она обязательно улыбнется.

Однако, мы никогда не задумываемся, что наш характер определяет и группа крови. А зря. Ведь характер намного больше зависит от группы крови, чем от знака зодиака.

Характер представителей 1 группы крови

Представители первой группы, имеют следующие черты характера:

  1. обладают самоконтролем даже в сложных ситуациях;
  2. инициативны, могут стать отличным лидером;
  3. ставят цели и идут уверенно к ней;
  4. успевают много сделать из-за повышенной энергичности;
  5. отлично справляются с противниками;
  6. имеют амбиции, поэтому могут достичь многого;
  7. отлично обучаются всему новому. Поэтому хорошо учатся в школе и институте, достигают успехов в профессиональной деятельности;
  8. любят ездить по миру и совершать какие-то неординарные поступки;
  9. легко заводят знакомства из-за своей коммуникабельности;

Их недостатками являются следующие качества:

  1. вспыльчивые;
  2. хотят успеть все, поэтому нервничают, когда это не получается;
  3. часто не хотят довести до конца то, что начали.

Характер человека со второй группой крови

Человек со второй группой крови имеет следующие положительные качества:

  1. спокойствие, сдержанность;
  2. ведение более оседлого способа жизни;
  3. терпение, они могут спокойно выполнять монотонную работу;
  4. добросовестность;
  5. очень любят порядок;
  6. коммуникабельные и добрые;
  7. готовы прийти на помощь;
  8. бережливо относятся к деньгам.

Из недостатков можно выделить:

  1. упрямство;
  2. не умеют правильно отдыхать;
  3. им сложно куда-то выбраться.

Третья группа крови и характер

Если Вы представитель третьей группы крови, то скорее всего Вы:

  1. отлично приспосабливаетесь к различным обстоятельствам, любят менять место проживания;
  2. эмоциональны;
  3. не чтят традиции, зато любят все новое;
  4. имеют хорошее воображение, достаточно креативны;
  5. не прислушиваются чужого мнения, принимают решения независимо ни от кого;
  6. борются за несправедливость, способны совершать подвиги;
  7. умеют отлично играть на публику, поэтому окружающие воспринимают такого человека, как культурного и сдержанного;
  8. если нашли дело своей жизни, то выкладываются по полной;
  9. очень надежный друг и чувственный любовник.

К их недостаткам относятся:

  1. непостоянны, могут менять настроение, привычки;
  2. иногда живут в собственных фантазиях;
  3. слишком много требуют от других людей.

Как влияет четвертая группа крови на характер людей

vulkan

У этих людей объединены все черты характера, которые есть у первых трех групп:

  1. лидерство и организаторские качества;
  2. могут быть максимально собранными в сложных ситуациях;
  3. дипломатичны, могут провести любые переговоры;
  4. общительны, поэтому обычно имеют большое количество друзей;
  5. интеллигентны и тактичны;
  6. незлопамятные, если их обидеть;
  7. имеют образное мышление. За счет этого могут находить неожиданные решения во многих ситуациях.

Их недостатками являются:

  1. сложно принимать решения;
  2. постоянно испытывают внутренние конфликты;
  3. иногда долго соображают в определенных ситуациях.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 29, 2017 23:03
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