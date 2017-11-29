Влияние гороскопов на нашу жизнь
Многие из нас верят в гороскопы. Мы читаем прогнозы на день, ждем, что произойдет из того, что написано в гороскопе. По луне сверяем даты стрижек или делаем какие-либо действия. Например, некоторые люди, определяют по фазе луны, удачный ли будет день для того, чтобы играть в онлайн игры казино vulkan. Верят, что если звезды пророчат им удачу, то она обязательно улыбнется.
Однако, мы никогда не задумываемся, что наш характер определяет и группа крови. А зря. Ведь характер намного больше зависит от группы крови, чем от знака зодиака.
Характер представителей 1 группы крови
Представители первой группы, имеют следующие черты характера:
- обладают самоконтролем даже в сложных ситуациях;
- инициативны, могут стать отличным лидером;
- ставят цели и идут уверенно к ней;
- успевают много сделать из-за повышенной энергичности;
- отлично справляются с противниками;
- имеют амбиции, поэтому могут достичь многого;
- отлично обучаются всему новому. Поэтому хорошо учатся в школе и институте, достигают успехов в профессиональной деятельности;
- любят ездить по миру и совершать какие-то неординарные поступки;
- легко заводят знакомства из-за своей коммуникабельности;
Их недостатками являются следующие качества:
- вспыльчивые;
- хотят успеть все, поэтому нервничают, когда это не получается;
- часто не хотят довести до конца то, что начали.
Характер человека со второй группой крови
Человек со второй группой крови имеет следующие положительные качества:
- спокойствие, сдержанность;
- ведение более оседлого способа жизни;
- терпение, они могут спокойно выполнять монотонную работу;
- добросовестность;
- очень любят порядок;
- коммуникабельные и добрые;
- готовы прийти на помощь;
- бережливо относятся к деньгам.
Из недостатков можно выделить:
- упрямство;
- не умеют правильно отдыхать;
- им сложно куда-то выбраться.
Третья группа крови и характер
Если Вы представитель третьей группы крови, то скорее всего Вы:
- отлично приспосабливаетесь к различным обстоятельствам, любят менять место проживания;
- эмоциональны;
- не чтят традиции, зато любят все новое;
- имеют хорошее воображение, достаточно креативны;
- не прислушиваются чужого мнения, принимают решения независимо ни от кого;
- борются за несправедливость, способны совершать подвиги;
- умеют отлично играть на публику, поэтому окружающие воспринимают такого человека, как культурного и сдержанного;
- если нашли дело своей жизни, то выкладываются по полной;
- очень надежный друг и чувственный любовник.
К их недостаткам относятся:
- непостоянны, могут менять настроение, привычки;
- иногда живут в собственных фантазиях;
- слишком много требуют от других людей.
Как влияет четвертая группа крови на характер людей
У этих людей объединены все черты характера, которые есть у первых трех групп:
- лидерство и организаторские качества;
- могут быть максимально собранными в сложных ситуациях;
- дипломатичны, могут провести любые переговоры;
- общительны, поэтому обычно имеют большое количество друзей;
- интеллигентны и тактичны;
- незлопамятные, если их обидеть;
- имеют образное мышление. За счет этого могут находить неожиданные решения во многих ситуациях.
Их недостатками являются:
- сложно принимать решения;
- постоянно испытывают внутренние конфликты;
- иногда долго соображают в определенных ситуациях.
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