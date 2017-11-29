Влияние гороскопов на нашу жизнь

Многие из нас верят в гороскопы. Мы читаем прогнозы на день, ждем, что произойдет из того, что написано в гороскопе. По луне сверяем даты стрижек или делаем какие-либо действия. Например, некоторые люди, определяют по фазе луны, удачный ли будет день для того, чтобы играть в онлайн игры казино vulkan. Верят, что если звезды пророчат им удачу, то она обязательно улыбнется.

Однако, мы никогда не задумываемся, что наш характер определяет и группа крови. А зря. Ведь характер намного больше зависит от группы крови, чем от знака зодиака.

Характер представителей 1 группы крови

Представители первой группы, имеют следующие черты характера:

обладают самоконтролем даже в сложных ситуациях; инициативны, могут стать отличным лидером; ставят цели и идут уверенно к ней; успевают много сделать из-за повышенной энергичности; отлично справляются с противниками; имеют амбиции, поэтому могут достичь многого; отлично обучаются всему новому. Поэтому хорошо учатся в школе и институте, достигают успехов в профессиональной деятельности; любят ездить по миру и совершать какие-то неординарные поступки; легко заводят знакомства из-за своей коммуникабельности;

Их недостатками являются следующие качества:

вспыльчивые; хотят успеть все, поэтому нервничают, когда это не получается; часто не хотят довести до конца то, что начали.

Характер человека со второй группой крови

Человек со второй группой крови имеет следующие положительные качества:

спокойствие, сдержанность; ведение более оседлого способа жизни; терпение, они могут спокойно выполнять монотонную работу; добросовестность; очень любят порядок; коммуникабельные и добрые; готовы прийти на помощь; бережливо относятся к деньгам.

Из недостатков можно выделить:

упрямство; не умеют правильно отдыхать; им сложно куда-то выбраться.

Третья группа крови и характер

Если Вы представитель третьей группы крови, то скорее всего Вы:

отлично приспосабливаетесь к различным обстоятельствам, любят менять место проживания; эмоциональны; не чтят традиции, зато любят все новое; имеют хорошее воображение, достаточно креативны; не прислушиваются чужого мнения, принимают решения независимо ни от кого; борются за несправедливость, способны совершать подвиги; умеют отлично играть на публику, поэтому окружающие воспринимают такого человека, как культурного и сдержанного; если нашли дело своей жизни, то выкладываются по полной; очень надежный друг и чувственный любовник.

К их недостаткам относятся:

непостоянны, могут менять настроение, привычки; иногда живут в собственных фантазиях; слишком много требуют от других людей.

Как влияет четвертая группа крови на характер людей

У этих людей объединены все черты характера, которые есть у первых трех групп:

лидерство и организаторские качества; могут быть максимально собранными в сложных ситуациях; дипломатичны, могут провести любые переговоры; общительны, поэтому обычно имеют большое количество друзей; интеллигентны и тактичны; незлопамятные, если их обидеть; имеют образное мышление. За счет этого могут находить неожиданные решения во многих ситуациях.

Их недостатками являются:

сложно принимать решения; постоянно испытывают внутренние конфликты; иногда долго соображают в определенных ситуациях.