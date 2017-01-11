Влюбленные выбирают похожих на себя партнеров

Генетики из Австралии провели ряд исследований и рассказали, что люди выбирают спутника жизни по степени сходства с самим собой.
В исследовании приняли участие около 25 тысяч пар. Ученые обнаружили статистическую зависимость между генетическими маркерами человека, связанными с ростом, и массой тела партнеров.
Специалисты пришли к выводу, что решающими факторами являются рост и масса тела. Ученые утверждают, что данный подход в отборе партнера помогает сохранять в популяции ценные для выживания черты.
Фото: pixabay.com
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