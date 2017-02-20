Внешность не влияет на карьеру человека — ученые

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 09:45

Ученые провели исследование и определили, что между внешностью человека и его карьерой нет взаимосвязи.

По мнению экспертов, руководители в основном обращают внимание на качество работы, состояние здоровья, характер, трудоспособность человека, а не на красоту своего работника.

Ранее сообщалось, карьерный пик приходится на 38 лет, но до «зарплаты мечты» ждать еще четыре года — она у британцев в среднем случается в 42.

Как отмечает психолог Донна Доусон, в 20–25 лет люди еще только решают, чего они действительно хотят от жизни. В 30-е наступает определенность, при этом физически люди находятся в расцвете своих сил, с оптимизмом смотрят в будущее относительно карьеры, что и дает общее ощущение счастья.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 09:45
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  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

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