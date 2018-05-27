Внутричерепная гипертензия может быть как отдельным заболеванием, так и частью какого-то крупного заболевания, за счет которого нарушается отток и приток ликвора и крови в желудочек головного мозга. Ликворная гипертензия, она же внутричерепная, подразделяется на четыре основных вида:

1. Венозную. Возникает в следствии затруднения оттока крови в черепе из-за тромбозов венозных синусов, сдавливания вен из-за остеохондроза шейного отдела позвоночника, нарушения циркуляции крови в грудине и брюхе.

2. Доброкачественную внутричерепную гипертензию. Данный вид черепно-мозговой гипертензии является или частью более крупного заболевания – общей гипертонии, или во время заболеваний, не связанных с головным мозгом. Так, часто данный вид встречается повышения внутричерепного давления встречается при:

проблемах с щитовидной железой;

беременности;

ожирении;

приеме гормональных лекарств.

3. Острую. Этот вид гипертензии головного мозга развивается в считанные недели или даже дни, его причиной является появление в черепной коробке посторонней части, это может быть как новообразование, так и различные прорывы сосудов, в следствии которых черепную коробку заполняет кровь. В основном такой вид гипертензии диагностируют при:

Инсультах;

Аневризме аорты;

Травмах черепа;

Образовании новообразования.

4. Умеренная внутричерепная гипертензия. Эта гипертензия довольно интересная по своей сути, так как на нее влияют не внутренние процессы организма, а внешние факторы, такие как погода и температура окружающей среды.

Причины повышения интракраниального давления

Нарушение баланса жидкости в черепе часто не является простым, а является прямым спутником каких-то патологических процессов внутри черепной коробки или организма. Так, гипертензия головного мозга может быть следствием какого-то заболевания, травмы, лишнего веса или даже просо перепадов атмосферного давления. Всего существует 3 основные группы факторов, влияющих на развитие гипертензии:

1. Появления в черепной коробке новообразований различного объема, которые из-за своего объема нарушают не только баланс ликвора и крови, но и создают лишнее давление крови для своего питания. Так, к таким новообразованиям можно отнести:

первичные и метастатические опухоли;

гематомы различного типа;

абсцессы;

кисты;

аневризмы сосудов головы.

Такие острые процессы в черепной коробке должны быть максимально быстро устранены, так как часто повышенное давление может быть причиной инсульта и прорыва сосудов, что приводит к голоданию тканей.

2. Второй группой факторов, влияющих на развитие внутричерепной гипертензии являются патологии различного типа, приводящие к отеку головного мозга. Такими патологиями по большей части являются:

различные энцефалиты;

кислородное голодание мозга;

печеночная энцефалопатия;

токсическое поражение всего организма;

менингиты и гаймориты;

ишемический инсульт;

арахноидит.

3. Венозная внутричерепная гипертензия довольно часто является следствием различных травм головы, после которых ткани мозга отекают, нарушая отток и приток жидкости. К таким травмам можно отнести:

Ушибы;

Удары;

Сильное вибрационное воздействие;

Тупые травмы черепа;

Переломы черепа;

Диффузное аксональное повреждение;

Сдавливание.

Гипертензия головного мозга бывает разной и часто она встречается у молодых людей, страдающих ВСД и гипертонией, в результате которых нарушается давление во всем организме. Часто такая гипертензия сопровождается плохим венозным оттоком крови из головного мозга, что и приводит к сильным головным болям и усталости. Нарушение оттока крови встречается в большинстве случаев у подростков, когда вены не успевают развиваться также быстро, как и тело, за счет чего большой поток крови попросту не успевает быстро пройти через вены, в этом случае повышается внутричерепное давление. Во взрослом возрасте нарушения венозного оттока связано с патологией вен или с развитием внутри черепной коробки паталогических состояний – новообразований.

Симптомы и проявления заболевания

Внутричерепное давление приводит к значительному сдавливанию нервных клеток, что в итоге сказывается на их работе, а, соответственно, и на проведение информации через них. В любом случае симптомы синдрома, проявляются в особо значимой форме такими проблемами как:

Распирающей головной болью, которая распространяется по всей голове с разной интенсивностью. Часто такая боль ощутима по утрам и поздним вечером. Вечером снижается интенсивность оттока жидкости из черепа, а если добавить еще и гипертензию, то больной будет ощущать чувство сдавливания и тупую головную боль.

Шумами после чиханья, физической активности, натуживании, тяжестью в голове;

Тошнотой и рвотой случайного характера;

Появлением сильной мышечной утомляемости и умственной истощаемости, сопровождаемые нервозностью и эмоциональной неустойчивостью;

Плохой реакцией на смену погодных условий и температуры;

Покраснение глазных яблок, с последующим нарушением зрения.

При появлении любых из этих симптомов, стоит обращаться к доктору за помощью. В ином случае, слишком высокое и постоянное высокое внутричерепное давление может пагубно сказаться на здоровье, запуская собой разрушительные патологии. Так, часто следствием долгого не обращения к врачу с данной проблемой может привести к частичной или полной потере зрения, инсульту, истончению черепных костей. В особо сложных случаях ВЧГ приводит к смерти.

Чем лечить и как избежать последствий

Лечить внутричерепную гипертензию можно только после того, как лечащий врач поставит диагноз, следствием которого и является гипертензия. Во многих случаях лечение этого заболевания проводится параллельно с лечением основного заболевания, точнее при помощи лекарств снижаются последствия от повышения давления внутри черепа.

Лечение ВЧГ зависит от заболевания, если это опухоль – проводится оперативное вмешательство, если отек, вводятся лекарства для снижения отека, назначается постельный режим и отдых. Если же причиной ВЧГ является воспалительное заболевание по типу менингита или энцефалита – назначается курс антибактериальных препаратов с введением их в субарахноидальное пространство.

В начальной стадии ВЧГ для снятия симптомов используются мочегонные препараты. Правда с них назначают лечение в случае, если ВЧГ имеет доброкачественный характер. Так, при доброкачественной ВЧГ используют такие лекарства как Фуросемид (Лазикс) и Диакарб (Ацетазоламид). Эти лекарственные средства не имеют четкой схемы приема, схему приема определяет врач в зависимости от интенсивности боли. Во всех остальных случае виды лекарственных препаратов для лечения назначаются лишь лечащим врачом.